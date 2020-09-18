Афиша Бишкека на выходные: выставки и мастер-классы

Выставки, ярмарки

19 сентября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

19-20 сентября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

15 августа — 15 октября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее

Выставку можно посетить по ссылке.

23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка

Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.

Кафе Chicken Star.

10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

15 сентября — 15 октября. Выставка живописи «Арткана 9-10»

Зимой и летом в городах Канте и Кара-Балте проведены девятая и десятая сессии пленэрной живописи «Арткана». Участниками сессии стали восемь художников.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Акции, концерты, мастер-классы

19 сентября. Встреча Евразийской творческой гильдии

Это уникальный шанс пообщаться с представителями гильдии, узнать самые свежие новости о текущих проектах и задать вопросы в рамках личного дружеского общения.

My Hotel, 18.30.

19 сентября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить на сцене нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

20 сентября. Апхилл-велоквест «Путь к 1000: доедь до своей вершины!»

Вам предстоит преодолеть путь, протяженностью 40 километров, решая тематические загадки и выполняя увлекательные задания. Регистрация по телефону 0550694888.

Сбор в селе Кашка-Суу, 11.00.

20 сентября. Мастер-класс по росписи

Под руководством мастера Зульфии Акимовой вы научитесь интересной технике росписи на любой поверхности — сумке, деревянной шкатулке, одежде. Материалы входят в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

Gallery M, 12.00.

20 сентября. Вечер поэзии

Big Poem Club познакомит с немецкой поэзией. По традиции будет и «открытый микрофон» после основной программы.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

19-20 сентября. Дегустация шоколада

А знаете ли вы, что дегустировать шоколад нужно уметь. Тонко прочувствовать все оттенки и игру вкусов. Это целое искусство. В программе также чайная церемония, лотерея, а также мастер-класс.

Магазин Ecoland, 11.00-19.00.

Для детей

19 сентября. Кулинарный мастер-класс

Дети научатся готовить куриные рулетики со шпинатом и банановые маффины. Регистрация по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 14.00.

20 сентября. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.