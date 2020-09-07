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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пункт пропуска «Каркыра» на госгранице с Казахстаном возобновил работу

Пункт пропуска «Каркыра» на госгранице с Казахстаном возобновил работу. Об этом сообщили в Пограничной службе Кыргызстана.

По ее данным, КПП будет функционировать с 8.00 до 18.00. Через пункт пропуска могут проходить граждане, транспортные средства, грузы, товары и животные.

«С учетом карантинных мероприятий и эпидемиологической ситуации в Казахстане кыргызстанцы и иностранные граждане перед выездом в Казахстан должны ознакомиться с ограничениями, введенными казахстанской стороной. Отметим, что в пункте пропуска «Каркыра» не осуществляется пропуск по электронным визам», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164313/
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