Когда тело Азимжана Аскарова передадут для похорон в Узбекистане. Ответ МИД

Осужденный на пожизненное заключение и скончавшийся в тюрьме Азимжан Аскаров будет похоронен в Узбекистане. Об этом журналистам ранее сообщила руководитель правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

24.kg обратилось во внешнеполитическое ведомство КР за комментарием. Как известно, семья и близкие правозащитника просили МИД оказать содействие в погребении тела на территории РУз.

На вопрос, какие действия предприняты со стороны ведомства, пресс-секретарь Улан Дыйканбаев дал пояснения.

«В соответствии с обращением семьи Азимжана Аскарова проведены консультации с узбекской стороной, по итогам которых достигнуто понимание удовлетворить просьбу родственников с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — проинформировал он.

Ранее коллеги скончавшегося правозащитника сообщали, что официальный Ташкент дал согласие на погребение тела Азимжана Аскарова в Узбекистане. Известно, что там живут его дети.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.