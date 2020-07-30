15:00
USD 76.78
EUR 90.23
RUB 1.06
Общество

Когда тело Азимжана Аскарова передадут для похорон в Узбекистане. Ответ МИД

Осужденный на пожизненное заключение и скончавшийся в тюрьме Азимжан Аскаров будет похоронен в Узбекистане. Об этом журналистам ранее сообщила руководитель правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

24.kg обратилось во внешнеполитическое ведомство КР за комментарием. Как известно, семья и близкие правозащитника просили МИД оказать содействие в погребении тела на территории РУз.

На вопрос, какие действия предприняты со стороны ведомства, пресс-секретарь Улан Дыйканбаев дал пояснения.

«В соответствии с обращением семьи Азимжана Аскарова проведены консультации с узбекской стороной, по итогам которых достигнуто понимание удовлетворить просьбу родственников с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — проинформировал он.

Ранее коллеги скончавшегося правозащитника сообщали, что официальный Ташкент дал согласие на погребение тела Азимжана Аскарова в Узбекистане. Известно, что там живут его дети.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161223/
просмотров: 948
Версия для печати
Материалы по теме
Азимжан Аскаровдун сөөгү Өзбекстанга өткөрүлүп берилет
COVID-19. В ООН обеспокоены состоянием содержащихся в тюрьмах Кыргызстана
Стала известна причина смерти правозащитника Азимжана Аскарова
Евросоюз призывает объективно выяснить обстоятельства смерти Азимжана Аскарова
Правозащитника Азимжана Аскарова похоронят в Узбекистане согласно его воле
Смерть Азимжана Аскарова в тюрьме. Версия ГСИН, в которую верится с трудом
Азимжан Аскаров, осужденный на пожизненное заключение, скончался в тюрьме
Дети, застрявшие в аэропорту Стамбула, прилетят в Кыргызстан 29 июля
Чиновники извинились за плохую подготовку к пандемии. Не у нас — в Ташкенте
Тяжелобольного Азимжана Аскарова этапировали в больницу колонии № 47
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;КР&nbsp;выявлено 689 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 32&nbsp;813 В КР выявлено 689 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 32 813
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 483 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 33&nbsp;296 В КР выявили 483 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 33 296
Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до&nbsp;года. Что нужно делать Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до года. Что нужно делать
Бизнес
Зачем разжижать кровь при COVID-19? Зачем разжижать кровь при COVID-19?
Как не&nbsp;выходя из&nbsp;дома открыть депозит в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; и&nbsp;за&shy;работать Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
Профессор Назаралиев: С&nbsp;последствиями пандемии нам еще работать долго Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
Поддержка ночного стационара от&nbsp;Dos Credobank Поддержка ночного стационара от Dos Credobank
30 июля, четверг
14:47
Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в деле о разбойном нападении Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в деле...
14:32
Таможенники Кыргызстана задержали незаконный груз риса
14:17
Все по графику. В мэрии Бишкека отчитались о подготовке к отопительному сезону
14:08
Когда тело Азимжана Аскарова передадут для похорон в Узбекистане. Ответ МИД
14:02
Об ошибках правительства, которые привели к вспышке коронавируса в Кыргызстане