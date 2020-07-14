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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ночные стационары в Бишкеке. Азиз Суракматов рассказал важные подробности

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Азиз Суракматов рассказал о ночных стационарах

В Бишкеке сегодня открывают ночные стационары. Дневные работают в усиленном режиме уже несколько дней. С 08.00 до 20.00 горожане получают медконсультации, капельницы и инъекции. Мэр столицы Азиз Суракматов рассказал 24.kg, зачем решено работать медикам теперь и по ночам.

— Это ваша инициатива открыть в городе еще и ночные стационары?

— Нет, эта инициатива президента страны. Сооронбай Жээнбеков оценил эффективность работы дневных стационаров и предложил мне подумать над тем, чтобы оказывать людям помощь круглосуточно. Мы вместе обсуждали детали, и в итоге глава государства поручил мне очень оперативно решить этот вопрос.

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В Бишкеке открываются ночные стационары

— Переживает? Очень многие люди критикуют главу государства за молчание или несвоевременное реагирование...

— Критиковать, как известно, легче всего. Президент Кыргызстана очень здорово нам помог с проектом по открытию стационаров. Эту работу мы продолжаем. В самые короткие сроки под патронажем Сооронбая Жээнбекова подготовлены места для ночного приема больных. Скажу вам, например, что глава государства передал в стационары кислородные концентраторы. Просто он не считает нужным об этом заявлять на всю страну. Молча помогает. Ну такой он человек — не любит пиар.

— Где будут действовать ночные стационары. Куда людям ехать после 20.00?

— Завершили развертывание пока двух таких точек. В Первомайском районе ночной стационар будет действовать на базе ресторана «Консул». Он расположен по улице Фрунзе, 477.

В «Консуле» обустроено 120 койко-мест.

Второй ночной стационар открываем в Октябрьском районе, в 7-м микрорайоне на базе ДСК. Здесь обустроено 130 койко-мест.

МЧС уже доставили и установили кровати, Минздрав помогает с врачами и аптеками.

— Вот человеку, увы, стало тяжело. До скорой не дозвониться, на 118 тоже. Что делать близким и родным такого больного?

— Прием в ночных стационарах будет осуществляться с 21.00 до 9.00 завтрашнего дня. То есть в течение всей ночи любой нуждающийся в медицинской помощи может сюда приехать и получить необходимую квалифицированную помощь специалистов.

Ночные стационары мы открываем в связи с острой нехваткой мест в городских больницах.

В ночных стационарах будут принимать тяжелых больных без реанимационных мероприятий, подключать к кислороду и на утро, если будет такая необходимость, переводить пациентов в больницы по мере освобождения мест.

Бригады Центра экстренной медицины при отсутствии мест в стационарах могут привозить людей в ночные стационары.

— Своим ходом можно горожанам?

— Нужно. В ночных стационарах будут находиться врачи и медсестры, которые подключат к кислороду и сделают капельницы либо инъекции.

Очень важно: в ночные стационары могут приезжать все, кто находится в тяжелом либо в очень плохом состоянии. Здесь будут обслуживаться любые желающие вне зависимости от места прописки, в том числе жители Чуйской области.

— Про медиков не забыли?

— Нет-нет. Врачи, медперсонал — все будут обеспечены питанием, проживанием и заработной платой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159285/
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