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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партии должны подать в ЦИК списки кандидатов до 20 августа

Партии, участвующие в выборах в Жогорку Кенеш, должны передать в ЦИК списки кандидатов в депутаты до 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, до 4 сентября ЦИК будет рассматривать их, и если перечни претендентов на мандаты будут сформированы согласно требованиям избирательного законодательства, то партии зарегистрируют. Кроме того, до 20 августа партии должны внести 5 миллионов сомов избирательного залога.

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В ЦИК добавили, что в течение полутора месяцев политорганизации должны провести свои съезды. Уточняется, что с учетом сложной эпидемиологической ситуации партиям рекомендуется организовать форумы в режиме онлайн. Либо с соблюдением всех необходимых санитарных требований и норм.

Член комиссии Гульнара Джурабаева отметила, что алгоритм проведения съездов дистанционно, как и агитации онлайн, пока не разработан.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159012/
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