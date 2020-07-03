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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Выборы-2020. Десять дней есть у партий, чтобы объявить о своем участии в гонке

Политические партии, решившие принять участие в парламентских выборах, должны в течение 10 дней, включая сегодня, подать в ЦИК соответствующее заявление о намерении. Об этом 24.kg рассказал замглавы комиссии Абдыжапар Бекматов.

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По его словам, политобъединения в течение десятидневного срока должны направить в ЦИК своих уполномоченных представителей по выборам и финансовым вопросам. «За сорок дней до даты голосования партии должны провести съезды, на которых будут составлены списки кандидатов в депутаты. Партии также должны сформировать избирательный фонд и внести залог в сумме пяти миллионов сомов», — напомнил Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, что если хоть одно из требований не будет выполнено в срок или в списках не будет соблюден принцип квотирования, такую партию не зарегистрируют.

Абдыжапар Бекматов также напомнил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране из-за коронавируса, массовые мероприятия запрещены. Поэтому устраивать концерты, спортивные соревнования, собирать стадионы избирателей партии не могут.

Отметим, сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158175/
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