Детские сады в Бишкеке заработали только в двух районах — Первомайском и Свердловском. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила заместитель главы управления образования города Наталья Никифорова.

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По ее словам, в Ленинском и Октябрьском они начнут работу после получения анализов сотрудников на коронавирусную инфекцию.

«На начало июня желающих посещать детские сады было более 5,5 тысячи. Сейчас в 28 садиков ходит 821 ребенок. В среднем, предполагаем, что будет посещать 8-10 тысяч детей», — отметила Наталья Никифорова.

Напомним, детским садам разрешили возобновить деятельность с 5 июня. Но предварительно все сотрудники дошкольных учреждений должны сдать тест на коронавирусную инфекцию, а в помещениях провести дезинфекцию.

