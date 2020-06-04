Минздрав создал комиссию по выплате компенсации родным умерших от COVID медиков

В Минздраве работает комиссия по выплате компенсации родным умерших от коронавируса медиков. Об этом на брифинге сообщил замглавы ведомства Нурболот Усенбаев.

По его словам, вопрос выплаты решается.

«Основная причина заражения медиков — контакт с больными людьми. Когда больной проходит лечение, есть высокий риск заражения. Необходимо соблюдать все правила. Если их хоть немного нарушить, можно заразиться», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 в Кыргызстане зарегистрировано 20 случаев, из них двое медиков.