Третий год в Кыргызстане идет реконструкция дороги Бишкек — Кара-Балта. Этим летом пыль и пробки переместились в села Беловодское и Сокулук, а на отремонтированных участках появились первые ямы.

По ухабам и кочкам

Пока все сидели в карантине, ремонт трассы продолжался. Например, сняли асфальт на въезде и в центре села Беловодское. Новый здесь пока не появился. Поэтому проезжать участок приходится либо в пыли, либо в грязи, если дорогу успели полить водой. То и дело подскакиваешь на кочках.

«Зачем нужно было снимать асфальт, если все равно не собирались здесь пока ничего делать? Ну и ездили бы мы дальше по более или менее ровной дороге. Но нет же, надо было все расковырять, чтобы жизнь людям усложнить», — возмущается водитель соседней машины.

А вот на выезде из Беловодского работа кипит. Асфальт здесь сняли более полугода назад, делали водоотводные каналы и готовили землю. Но только сейчас участок трассы полностью готов к укладке асфальта.

100 метров

Правда, строителям приходится идти на ухищрения, чтобы любители быстрой езды не испортили полотно. Через каждые 50-на нем уложили камни. Это единственный способ бороться с бестолковыми автовладельцами.

Дорогу не доделали, а ямы уже есть

Въехав в Александровку, мы поняли, что смолой залиты образовавшиеся за зиму ямы.

А вот дальше нас ждал неприятный сюрприз. По дороге то и дело стали попадаться участки, залитые битумом. Честно говоря, сразу и непонятно было, почему он здесь появился.

Правда, строители успели залить не все выбоины. В одну из них мы благополучно и влетели. Уж где-где, а на участке трассы, который ремонтировали в прошлом году, такого подвоха точно не ожидали.

Отметим, что на ямы на этом участке дороги автолюбители начали жаловаться еще осенью. В Министерстве транспорта и дорог тогда отметили, что дорогу еще не сдали в эксплуатацию. Подрядчик должен будет устранить все недостатки, прежде чем ее примут.

Однако на деле устранение недоделок выглядит весьма странно. Под палящим летним солнцем битум просто растает, и ямы станут еще больше.

Пробки в Сокулуке

В этом году дорогу начали делать и в селе Сокулук. Трасса здесь широкая. Но даже это не спасает от пробок. На въезде в село выстраивается плотный ряд автомобилей, который тянется до центра Сокулука.

И это нам еще повезло. Проезжали участок дороги рано утром. После восьми утра здесь ехать практически невозможно.

Напомним, в рамках реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта уже уложили асфальтобетонное покрытие: органоминеральный слой на 29,4 километра дороги и нижний слой на 23 километрах , каждый из них толщиной 9 сантиметров .

Строительные работы освоены на $31,6 миллиона и выполнены на 45 процентов.

Участок Бишкек — Кара-Балта реабилитируют в рамках проекта «Улучшение транспортного коридора Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 3 (автомобильная трасса Бишкек — Ош, фаза 4)». Правда, из-за вспышки коронавируса есть отставание от графика. Поэтому велика вероятность, что и к концу 2020 года мы не получим новую трассу.