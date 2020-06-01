14:49
USD 73.77
EUR 82.01
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Новые правила для отдыхающих на Иссык-Куле озвучили в штабе

Республиканский штаб утвердил меры, применяемые к отдыхающим в пансионатах на Иссык-Куле. В списке есть также требования к владельцам санаториев и гостевых домов.

Отмечается, что отдыхающим необходимо ежедневно измерять температуру бесконтактным термометром. При заселении исключить скопление людей у стойки регистрации и в местах общего пользования.

В номера заселять по одному, если семья — то предоставлять помещение в расчете шесть квадратных метров на человека.

Если среди отдыхающих выявлен некто с характерными симптомами коронавируса, то его необходимо изолировать и незамедлительно сообщить в территориальный орган Госсаннадзора, а также территориальный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и мобильную бригаду для дальнейшего проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Есть отдельные требования и к отдыху на пляже, а также к содержанию пляжного инвентаря. Отмечается, что пляжное оборудование (шезлонги, раздевалки, ногомойки) необходимо установить с соблюдением принципа социального дистанцирования, по возможности нанести сигнальные разметки. Необходимо рассчитать вместимость пляжа для соблюдения принципа дистанцирования.

Только при условии соблюдения дистанции можно организовывать поездки и экскурсии на водном транспорте.

Круизы на теплоходе проводить при соблюдении дистанции и масочного режима. А на прилегающей территории объекта отдыха обеззараживанию подлежат детские игровые площадки, скамейки, беседки, зонты, аттракционы, урны, поручни, банковские терминалы, дверные ручки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154407/
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
В Нарынской областной больнице устанавливают палатки для фильтрации пациентов
Подготовка к выборам? Медиков заставляют проводить перепись населения
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,1 миллиона человек
В Бишкек из Индии вернулись 16 кыргызстанцев
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане коронавирусом за сутки заразились 69 человек. Всего — 1 817
В Кыргызстане от коронавируса вылечили еще 11 человек
В Бишкек из Новосибирска вернулись 177 кыргызстанцев
В России разработали вакцину против COVID-19
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Карантин в&nbsp;Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ Карантин в Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ
В&nbsp;Кыргызстане выявили 68&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;662 В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662
Бишкекчане обращаются в&nbsp;больницы и&nbsp;не&nbsp;знают, где заразились коронавирусом Бишкекчане обращаются в больницы и не знают, где заразились коронавирусом
Бизнес
Компания MegaCom поздравила детей с&nbsp;1&nbsp;июня Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
1 июня, понедельник
14:46
Кубатбек Боронов встретился с жителями приграничных сел в Баткенской области Кубатбек Боронов встретился с жителями приграничных сел...
14:33
Новые правила для отдыхающих на Иссык-Куле озвучили в штабе
14:26
Единый информационный центр для обращений абонентов внедряет Бишкекводоканал
14:05
Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и ощутимые меры поддержки
13:56
В ДТП на трассе Бишкек — Торугарт погиб один человек, еще четверо пострадали