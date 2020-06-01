Новые правила для отдыхающих на Иссык-Куле озвучили в штабе

Республиканский штаб утвердил меры, применяемые к отдыхающим в пансионатах на Иссык-Куле. В списке есть также требования к владельцам санаториев и гостевых домов.

Отмечается, что отдыхающим необходимо ежедневно измерять температуру бесконтактным термометром. При заселении исключить скопление людей у стойки регистрации и в местах общего пользования.

В номера заселять по одному, если семья — то предоставлять помещение в расчете шесть квадратных метров на человека.

Если среди отдыхающих выявлен некто с характерными симптомами коронавируса, то его необходимо изолировать и незамедлительно сообщить в территориальный орган Госсаннадзора, а также территориальный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и мобильную бригаду для дальнейшего проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Есть отдельные требования и к отдыху на пляже, а также к содержанию пляжного инвентаря. Отмечается, что пляжное оборудование (шезлонги, раздевалки, ногомойки) необходимо установить с соблюдением принципа социального дистанцирования, по возможности нанести сигнальные разметки. Необходимо рассчитать вместимость пляжа для соблюдения принципа дистанцирования.

Только при условии соблюдения дистанции можно организовывать поездки и экскурсии на водном транспорте.

Круизы на теплоходе проводить при соблюдении дистанции и масочного режима. А на прилегающей территории объекта отдыха обеззараживанию подлежат детские игровые площадки, скамейки, беседки, зонты, аттракционы, урны, поручни, банковские терминалы, дверные ручки.