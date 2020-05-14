Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову разрешили свидание с супругой. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, судья удовлетворил хадатайство осужденного. Албек Ибраимов встретится в женой сегодня. Во время действия режима ЧП осужденному экс-чиновнику, как и другим заключенным в СИЗО ГКНБ, во встречах с членами семьи было отказано.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.