Единый портал для общественного обсуждения законопроектов хочет запустить Минюст

Единый портал для общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и утвердить временный порядок их размещения и обсуждения предлагает Министерство юстиции. Ведомство разработало проект постановления правительства.

Как отмечено в справке-обосновании, проекты НПА, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, регулирующих предпринимательскую деятельность, подлежат общественному обсуждению посредством размещения на официальном сайте нормотворческого органа.

«Однако фактически процедура общественного обсуждения носит формальный и малоэффективный характер. Это связано с тем, что процесс общественного обсуждения для гражданского общества остается невидимым», — отмечено в документе.

Существующая система не обеспечивает «обратную связь», не дает возможность гражданам разместить предложения и замечания к обсуждаемому проекту на сайте и получить от органа-разработчика комментарий о принятии предложения или причину его отклонения. Министерство юстиции

В ведомстве добавили, что госорганы и представители гражданского общества неоднократно высказывали мнения о необходимости образования единой площадки для общественного обсуждения проектов с механизмом обратной связи.

Концепция портала разработана. Администрирование сайта планируют возложить на Министерство юстиции. Госорганы будут самостоятельно размещать проекты нормативных правовых актов на Едином портале и отвечать на комментарии граждан.

Министерство юстиции разработало Единый портал, который работает в тестовом (испытательном) режиме по ссылке koomtalkuu.gov.kg.

Теперь портал предлагают запустить в пилотном режиме. Параллельно ведомство разработало законопроект, которым предлагают Единый электронный портал использовать в качестве дополнительного механизма общественного обсуждения. «Данная поправка обусловлена тем, что первоначально необходимо внедрить и апробировать работу Единого портала», — отметили в Минюсте. Данный законопроект одобрен правительством и направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша.