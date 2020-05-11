17:56
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество

Единый портал для общественного обсуждения законопроектов хочет запустить Минюст

Единый портал для общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и утвердить временный порядок их размещения и обсуждения предлагает Министерство юстиции. Ведомство разработало проект постановления правительства.

Как отмечено в справке-обосновании, проекты НПА, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, регулирующих предпринимательскую деятельность, подлежат общественному обсуждению посредством размещения на официальном сайте нормотворческого органа.

«Однако фактически процедура общественного обсуждения носит формальный и малоэффективный характер. Это связано с тем, что процесс общественного обсуждения для гражданского общества остается невидимым», — отмечено в документе.

Существующая система не обеспечивает «обратную связь», не дает возможность гражданам разместить предложения и замечания к обсуждаемому проекту на сайте и получить от органа-разработчика комментарий о принятии предложения или причину его отклонения.

Министерство юстиции

В ведомстве добавили, что госорганы и представители гражданского общества неоднократно высказывали мнения о необходимости образования единой площадки для общественного обсуждения проектов с механизмом обратной связи.

Концепция портала разработана. Администрирование сайта планируют возложить на Министерство юстиции. Госорганы будут самостоятельно размещать проекты нормативных правовых актов на Едином портале и отвечать на комментарии граждан.

Министерство юстиции разработало Единый портал, который работает в тестовом (испытательном) режиме по ссылке koomtalkuu.gov.kg.

Теперь портал предлагают запустить в пилотном режиме. Параллельно ведомство разработало законопроект, которым предлагают Единый электронный портал использовать в качестве дополнительного механизма общественного обсуждения. «Данная поправка обусловлена тем, что первоначально необходимо внедрить и апробировать работу Единого портала», — отметили в Минюсте. Данный законопроект одобрен правительством и направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152403/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Минюст отказал в регистрации инициативы граждан о референдуме. А Зулушеву можно
Техническая ошибка. ГУВД Бишкека в базе данных Минюста числится как ОсОО
Онлайн-регистрация юридических лиц стала доступной по всему Кыргызстану
Заявок в департамент пробации поступило в 54 раза больше, чем вакантных мест
В Кыргызстане предлагают регистрировать компании через интернет
Дастан Бекешев: Законодательный хаос не очень хорошо характеризует нашу страну
Сооронбай Жээнбеков принял отставку министра юстиции
Уран Ахметов освобожден от занимаемой должности министра юстиции КР
Премьер-министр направил представление об освобождении министра юстиции
Временную или постоянную прописку можно будет оформить через Интернет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 71&nbsp;новый случай коронавируса (обновлено) В Кыргызстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса (обновлено)
Бизнес
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
11 мая, понедельник
17:47
Больше 8 тысяч кыргызстанцев хотят вернуться на родину из-за границы Больше 8 тысяч кыргызстанцев хотят вернуться на родину...
17:44
В Бишкеке откроются два дополнительных ЦОНа
17:33
Социальный фонд обещает выплатить пенсии вовремя
17:23
Единый портал для общественного обсуждения законопроектов хочет запустить Минюст
17:03
В Бишкеке произошло ДТП с участием мотоциклиста