Маски, тепловизоры. Что еще должны купить предприятия, начинающие работу с 1 мая

Предприятия, субъекты предпринимательства, госучреждения и организации, начинающие работу с 1 и 11 мая, должны придерживаться рекомендуемых санитарно-эпидемиологических требований. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

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По ее словам, руководители предприятий и организаций должны определить ответственное лицо, которое будет проверять температуру сотрудников, проводить опрос на наличие симптомов коронавируса. Вход посетителей и сотрудников на рабочее место должен быть строго в масках или респираторах.

«Парикмахерские также должны мерить температуру сотрудников, обслуживать граждан только по записи. Предприятия должны запастись дезинфицирующими средствами из расчета не менее чем на пять и 15 дней. Обязательно необходим инструктаж по уборке помещений с применением дезинфицирующих средств, в том числе рабочих мест. Обязательное условие для предприятий — установка санитайзеров. Руководители предприятий должны обеспечить сотрудников масками и следить за соблюдением правил их ношения», — сказала Айнура Акматова.

Чиновница добавила, что на предприятиях и в организациях сотрудники должны соблюдать дистанцию в полтора — два метра. Руководители должны составить график работы столовых и обеспечить воздухообмен в помещениях.