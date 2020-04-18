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Общество

Сохранили ли кыргызстанцы работу и получают ли зарплату. Опрос

Из-за ситуации с коронавирусом в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в нескольких районах уже почти месяц сохраняется режим чрезвычайного положения. Абсолютное большинство предприятий, фирм, базаров, торговых точек закрыты, многие кыргызстанцы остались без средств к существованию.

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Заработные платы полностью выплатят государственным и муниципальным служащим, в том числе и тем, кто работает дистанционно. А вот частным предприятиям это только рекомендуется сделать. Чиновники как всегда разводят руками — приказать сохранить оклады они не могут. Выяснилось, что и в Трудовом кодексе нет нормы, которая регулирует удаленную, дистанционную работу. Об этом на брифинге поведал министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров. По его словам, ведомство хочет внести изменения. Министр сослался на статью 172 Трудового кодекса, которая регламентирует процедуру выплаты зарплат за время простоя, не зависящего от работодателя и работника, — не менее двух третей средней зарплаты. Где частники должны брать деньги, министр не уточнил.

24.kg решило выяснить, сохранили ли читатели работу и заработную плату.

Сохранили ли вы работу и заработную плату?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150493/
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Сохранили ли кыргызстанцы работу и получают ли зарплату. Опрос