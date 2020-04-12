В Кыргызстане шесть человек с коронавирусом лежат в реанимации

В Кыргызстане всего на стационарном лечении находятся 318 пациентов с положительным COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, 11 человек в тяжелом состоянии, 6 — в реанимации.

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Мадамин Каратаев отметил, что существуют минимальные риски для пациента, которого подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. «Перед подключением человека к аппарату ИВЛ необходимо проверить, соответствует ли требованиям вентиляционная система помещения», — сказал он.

В Кыргызстане 377 подтвержденных фактов коронавируса, 63 из них — врачи.



