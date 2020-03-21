Коронавирус в Кыргызстане. За проведение массовых мероприятий будут штрафовать

К нарушившим запрет на проведение любых массовых мероприятий с участием более 50 человек будут приниматься жесткие меры. Об этом сообщает Республиканский штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Как отмечается, все без исключения должны исполнять принятые правительством Кыргызстана и штабом решения.

«Согласно статье 280 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК КР, человека, умышленно или неосторожно нарушившего санитарно-эпидемиологические правила, причинившего по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред, оштрафуют. Нарушителя также могут лишить права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет», — подчеркивают в штабе.

Размер штрафа для несовершеннолетних — от 120 тысяч до 140 тысяч сомов, для взрослых — от 260 тысяч до 300 тысяч сомов.

В штабе просят граждан, которые стали свидетелями скопления людей с участием более 50 человек в ресторанах, кафе и развлекательных центрах, отправлять фото/видео, название, адрес этих заведений на номер горячей линии МВД КР 0312663618 или на WhatsApp 0701027025.