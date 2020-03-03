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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. С кем советовалась Мира Карыбаева, рассказали в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Профессор Кыргызско-Российского Славянского университета Мурат Суюмбаев рассказал, что экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева советовалась с ним по некоторым вопросам, связанным с концепцией Исторического музея.

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«Официального отношения к работам по Историческому музею я не имею. С Мирой Карыбаевой мы знакомы очень давно — преподавали в одном вузе много лет назад. Она советовалась со мной по вопросу написания тех или иных цифр римскими символами. Я видел тексты, которые готовили сотрудники музея, они были сложны для восприятия посетителей. Мира Аскеровна была полностью согласна с моим мнением о том, что римские цифры писать не стоит», — сказал он.

В суде допросили и бывшего помощника Миры Карыбаевой, на общественных началах, Жаныбека Капарова. Он отметил, что практически все время находился рядом с экс-завотделом.

«Мы сидели в одном кабинете, и на все встречи я ходил вместе с ней. В моем присутствии она никого не оскорбляла, не позволяла себе повышать тон как на ответственных по реконструкции Исторического музея, так и на своих коллег из отдела», — подчеркнул Жаныбек Капаров.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145362/
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