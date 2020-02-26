Прибывших из Китая помещают в бывшие казармы военнослужащих американской базы

Прибывших из Китая наших граждан и китайцев помещают в казармы, которые до 2014 года занимали военнослужащие американского Центра транзитных перевозок (авиабаза «Ганси». — Прим. 24.kg). Об этом заявили на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, депутаты заслушивают информацию правительства о борьбе и профилактике коронавируса.

По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, все обязательно сдают анализы и 14 дней находятся в карантинной зоне.

«Почему именно 14 дней? Во всем мире три недели, откуда мы взяли, что инкубационный период должен быть именно две недели?» — заявил нардеп Жыргалбек Турускулов.

Глава Минздрава заверил, что этого достаточно, чтобы определить — инфицирован человек или нет.

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 80 тысяч 990 человек, 2 тысячи 760 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 30 тысяч человек.