18:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Прибывших из Китая помещают в бывшие казармы военнослужащих американской базы

Прибывших из Китая наших граждан и китайцев помещают в казармы, которые до 2014 года занимали военнослужащие американского Центра транзитных перевозок (авиабаза «Ганси». — Прим. 24.kg). Об этом заявили на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, депутаты заслушивают информацию правительства о борьбе и профилактике коронавируса.

По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, все обязательно сдают анализы и 14 дней находятся в карантинной зоне.

«Почему именно 14 дней? Во всем мире три недели, откуда мы взяли, что инкубационный период должен быть именно две недели?» — заявил нардеп Жыргалбек Турускулов.

Глава Минздрава заверил, что этого достаточно, чтобы определить — инфицирован человек или нет.

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 80 тысяч 990 человек, 2 тысячи 760 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 30 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144838/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане интересуются, где можно сдать анализ на коронавирус
Из-за коронавируса кувейтские хоккеисты отказались ехать в Кыргызстан
Куда обращаться кыргызстанцам в странах с коронавирусом. Адреса и контакты
Студентов, прибывших из Урумчи, выписали после двухнедельного карантина
Не лезьте целоваться. Эмильбек Каптагаев знает, как не заразиться коронавирусом
А вдруг они заражены? Депутат просит запретить въезд китайцам в Кыргызстан
Депутаты озабочены коронавирусом и требуют информации от правительства
Олимпиаду-2020 из-за коронавируса могут отменить
Число умерших от нового коронавируса превысило 2,7 тысячи человек
Дальнобойщики, оказавшиеся в изоляции в КНР, вернулись домой. Коронавируса нет
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Сборы в&nbsp;школах. С&nbsp;родителей требуют деньги на&nbsp;экзамены, праздники, &laquo;Умную школу&raquo; Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
26 февраля, среда
18:46
Смерть женщины в горбольнице № 1. Медики прокомментировали случай Смерть женщины в горбольнице № 1. Медики прокомментиров...
18:35
Сапар Исаков отравился пищей в СИЗО. ГКНБ уверяет, что с ним все в порядке
18:30
27 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:26
Прибывших из Китая помещают в бывшие казармы военнослужащих американской базы
18:22
Бишкекчане интересуются, где можно сдать анализ на коронавирус