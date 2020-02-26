Дело Зилалиева. Свидетель не верит в подлинность данных в декларации обвиняемого

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

На заседании допросили главного специалиста Государственной кадровой службы Жанар Иманалиеву. Она рассказала, что за 2010 год доходы супруги Дуйшенбека Зилалиева составили $84 тысячи. В ее декларации были указаны и долги.

«На официальную заработную плату супруги, указанную в декларации Дуйшенбека Зилалиева, я считаю, что нельзя приобрести столько недвижимости, которая опять же указана в декларации. Но в наши обязанности не входит давать эту оценку — это мое личное мнение как человека. Стоит отметить, что у его супруги были указаны долги, мы же не знаем, сколько она должна, может быть и 10 сомов, и 50 миллионов», — сказала Жанар Иманалиева.

Обвиняемый Дуйшенбек Зилалиев отметил, что квартира и летний дом на Иссык-Куле, которые оформлены на его супругу, были приобретены в 2003 и 2006 годах соответственно. «Вот вы говорите, что на зарплату невозможно купить такое имущество, но вы же не знаете, каким образом оно было приобретено, тем более мы покупали в 2003 и 2006-м, а декларация заполнена за 2010 год, прошу это учесть», — сказал обвиняемый.

Специалист отметила, что бывают такие случаи, что декларанты могут ошибаться при заполнении документа. «Бывают значительные и незначительные ошибки. Незначительные — это пунктуация, орфография. А значительные — это уже ошибки в доходах, суммах, перечне», — заявила Жанар Иманалиева.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.