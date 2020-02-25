Суд по Историческому музею. Допросили вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Сегодня на заседании вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтынай Омурбекову допросили в качестве свидетеля. Она рассказала, что впервые после реконструкции посетила Исторический музей в начале мая 2018 года.

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«Я приехала туда с заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мирой Карыбаевой. Нашей задачей было поскорее открыть двери музея для посетителей, хотели сделать подарок ко Дню независимости Кыргызстана. Мира Карыбаева, по всей видимости, больше отвечала за содержательную часть храма искусства. Например, на некоторых стендах были ошибки по датам — нужно было их менять, недочеты по орфографии тоже решали», — сказала Алтынай Омурбекова.

Вице-премьер-министр отметила, что не согласна с тем, что деятельность Миры Карыбаевой наносила больше вреда, чем пользы.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.