15:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Допросили вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Сегодня на заседании вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтынай Омурбекову допросили в качестве свидетеля. Она рассказала, что впервые после реконструкции посетила Исторический музей в начале мая 2018 года.

Читайте по теме
Суд по Историческому музею. Адвокат просит допросить новых свидетелей

«Я приехала туда с заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мирой Карыбаевой. Нашей задачей было поскорее открыть двери музея для посетителей, хотели сделать подарок ко Дню независимости Кыргызстана. Мира Карыбаева, по всей видимости, больше отвечала за содержательную часть храма искусства. Например, на некоторых стендах были ошибки по датам —  нужно было их менять, недочеты по орфографии тоже решали», — сказала Алтынай Омурбекова.

Вице-премьер-министр отметила, что не согласна с тем, что деятельность Миры Карыбаевой наносила больше вреда, чем пользы.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144679/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по Историческому музею. Заирбек Эргешов об ошибках в экспонатах
Суд по Историческому музею. Адвокат просит допросить новых свидетелей
Суд по Историческому музею. Свидетель: Сапар Исаков не оказывал давления
Суд по Историческому музею. Подозреваемых допрашивают в качестве свидетелей
Суд по Историческому музею. Свидетель грозит иском директору ОсОО «СМУ-3»
Суд по Историческому музею. Свидетель о том, какие указания давал Сапар Исаков
Суд по Историческому музею. Показания свидетелей расходятся
Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
Суд по Историческому музею. Свидетель рассказал, почему договор заключили в евро
Суд по Историческому музею. Свидетель заявил: Сапар Исаков не давил на него
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у&nbsp;здания ГКНБ. Чего они хотят Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ. Чего они хотят
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Бизнес
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
Beeline объявляет о&nbsp;запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
25 февраля, вторник
15:20
Процесс по делу Азимжана Аскарова отложили на апрель Процесс по делу Азимжана Аскарова отложили на апрель
15:18
Суд по Историческому музею. Заирбек Эргешов об ошибках в экспонатах
15:07
Строительное лобби. Комитет ЖК поддержал внедрение параллельного строительства
15:01
Суд по Историческому музею. Допросили вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову
14:47
Дело Азимжана Аскарова. В зал не пускают журналистов и правозащитников