24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества!

День защитника Отечества считают праздником мужества и воинской славы, чести и отваги. Он объединяет все поколения граждан республики, людей всех возрастов и национальностей, потому что у нас одно Отечество.

Сегодня мы поздравляем и совсем старых людей, которые вынесли на себе все тяготы военного лихолетья. И людей средних лет, переживших развал большой страны и сохранивших нынешнюю республику от посягательств на ее независимость. И совсем молодых, которые сейчас служат в армии.

Мы поздравляем воинов-афганцев, участников баткенских событий, пограничников, военнослужащих и всех, кто в разные годы имел или имеет отношение к силовым структурам.

Поздравляем матерей наших дорогих мужчин, ведь это они родили и вырастили тех, кто нас сегодня защищает. Желаем всем здоровья!

Простые истины, простые слова. Счастье в том, что у нас есть и Отечество, и защитники.