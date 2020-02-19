Дело Зилалиева. Свидетель рассказала, сколько денег изъяли из ячейки

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Показания дает сотрудница второго филиала «Оптима Банка». По ее словам, бывший вице-премьер-министр обслуживался в этом банке с 2011 года. После окончания срока действия ячейки ему отправили уведомление, однако в положенные сроки Дуйшенбек Зилалиев не явился. Свидетель рассказала, как вскрывали ячейки обвиняемого.

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«Клиенту дается 30 дней, чтобы он явился и продлил аренду своей ячейки, но он так и не пришел. Мы вскрыли ее и обнаружили свыше $900 тысяч купюрами по $50 и $100. Вся эта процедура снималась на видеокамеру мобильного телефона. Далее мы скопировали запись на USB-флеш-карту. И все содержимое ячейки вместе с флешкой переложили в инкассаторскую сумку вместе с описью, все это отправили в хранилище банка. Через две недели Дуйшенбек Зилалиев пришел к нам, подтвердил, что содержимое вскрытой ячейки принадлежит ему, был подписан акт, что он не имеет к нам претензий. В этот же день он открыл другую ячейку в этом банке», — сказала свидетель.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.