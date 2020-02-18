Суд по Историческому музею. Адвокат просит допросить новых свидетелей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Адвокат экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миры Карыбаевой Марат Эшперов ходатайствовал о допросе девяти новых свидетелей.

«Сейчас выясняется, что лица, которых ранее не допрашивали, могут повлиять на судебное решение касательно моей подзащитной», — сказал он.

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Юрист попросил пригласить в зал судебного заседания девять свидетелей, в том числе и Тынчтыкбека Чоротегина — доктора исторических наук. Он, по мнению Марат Эшперова, может рассказать, как разрабатывались научные концепции.

Гособвинение ходатайство поддержало частично. «Зачем приглашать целых девять человек? Они будут говорить одно и то же. Мы согласны заслушать Тынчтыкбека Чоротегина», — сказал прокурор.

Однако суд поддержал сторону защиты и попросил к следующему заседанию обеспечить явку для начала четырех или пяти заявленных свидетелей.

Следующее судебное заседание назначено на 25 февраля.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.