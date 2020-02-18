Суд по Историческому музею. Свидетель: Сапар Исаков не оказывал давления

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Сегодня был допрошен один свидетель — экс-глава Госстроя Алмаз Абдыкаров. Он заявил, что бывший премьер-министр прямого давления на него не оказывал. По его словам, не оказывала давления и экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева.

Алмаз Абдыкаров опроверг показания директора ОсОО «СМУ-3» Айдарбека Мендеева, который сказал, что экс-глава Госстроя оказывал на него давление.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.