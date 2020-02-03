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Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Деревья возле Верховного суда срубили. В мэрии объяснили почему

Возле здания Верховного суда вырубили все деревья. Вместо многолетних хвойных насаждений, которые летом спасали от солнца, а зимой — от ветра, Бишкекзеленхоз высадил невысокие пихты. Фасад здания в соцсетях назвали «голым».

24.kg
Фото 24.kg. Ели возле Верховного суда вырубили

В соцсетях опубликовали фотографии здания до массовой вырубки деревьев.

из интернета
Фото из интернета. Вид у Верховного суда до вырубки елей

В муниципальном предприятии «Бишкекзеленхоз» утверждают, что здоровые деревья не срубали. «Зеленые насаждения у здания Верховного суда произрастали близко друг к другу, мешая полноценному росту боковый ветвей. В связи с чем при проведении прореживания вид оставшихся насаждений не соответствовал нормам в правилах благоустройства», — отметили там.

24.kg
Фото 24.kg. Ели возле Верховного суда вырубили

«На этом участке у основной части насаждений корневая система сгнила, что влияет на общее состояние дерева, а в дальнейшем может привести к падению. Живая изгородь также потеряла свой эстетически декоративный вид. На участке имелись высохшие ели. В связи с этим принято решение о замене аварийных, высохших деревьев», — добавили в МП.

В Бишкекзеленхозе уточнили, что на участке заменены три ели, посажены пихты высотой 4-4,5 метра, вдоль зданий расположились туи колоновидные, саженцы лиственных пород высотой 2-2,5 метра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142410/
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