Госпредприятие «Инфоком» собирается запустить виртуальный паспорт «Санарип ID». Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.

Отмечается, что виртуальный паспорт позволит получать электронные госуслуги, записываться онлайн в поликлинику, школу, пользоваться интернет-банкингом без личного посещения — все через смартфон.

«При этом будет обеспечена высокая безопасность данных, так как они не будут храниться на устройстве. Все будет работать через облачную электронную подпись», — подчеркнули в ГП.

Проект планируют запустить в апреле 2020 года, а в феврале запустить мобильное приложение по всем услугам ГРС.

Кроме того, в планах у «Инфокома» — внедрить электронные водительские права, трудовую книжку, свидетельство о регистрации транспортного средства и другие документы.