Экс-глава Таможенной службы Адамкул Жунусов отпущен под подписку о невыезде

Экс-председателю Государственной таможенной службы Адамкулу Жунусову решением суда изменена мера пресечения. Он отпущен под подписку о невыезде.

Обвиняемый в коррупции бывший главный таможенник страны вышел из зала суда сразу после оглашения решения.

Само судебное разбирательство продолжается. Напомним, по версии следствия Адамкул Жунусов с 2013 по 2016 год, занимая должность председателя ГТС и являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции во вверенной ему таможенной службе, в нарушение норм законодательства организовал устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО «А.» и другими должностными лицами ГТС. Используя свои властные полномочия, он содействовал ОсОО «А.» в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации.

«В результате противоправных действий экс-председателя ГТС государству причинен материальный ущерб в размере свыше 166 миллионов сомов в виде обязательных таможенных платежей, не поступивших в бюджет. По результатам расследования А.Жунусову предъявлено обвинение и заочно судом Первомайского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечали ранее в следствии.