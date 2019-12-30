Сотрудники лицея «Сапат» просят у властей Кыргызстана политического убежища

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрена жалоба адвокатов о решении Генпрокуратуры Кыргызстана выдать сотрудников лицея «Сапат» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима властям Турции.

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Ранее надзорный орган вынес постановление о выдаче иностранцев для привлечения их к уголовной ответственности за совершение преступления на родине.

В ходе заседания адвокаты просили приостановить процесс по экстрадиции, поскольку обвиняемые не ознакомлены с материалами дела.

Кроме того, стало известно, что Сенан Йылмаз и Санжар Абдулхаким просят политического убежища в Кыргызстане.

Судья Чынгызбек Бердимуратов удовлетворил жалобу адвокатов о том, что выдача иностранцев незаконна и необоснованна. Решением суда постановление Генпрокуратуры отменено.

Сотрудники лицея обвиняются в соучастии в незаконном вооруженном формировании и вооруженной террористической организации на территории Турции. Сенан Йылмаз и Санжар Абдулхаким находятся под стражей в СИЗО ГКНБ.

Кыргызско-турецкие лицеи «Себат» в марте 2017 года переименовали в «Сапат». Был разработан новый устав, который прошел регистрацию в Минюсте.

«Сапат» объединяет 16 лицеев, университет Ататюрк-Ала-Тоо и международную школу SilkRoad, три неполные общеобразовательные школы, общежития в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад.

Напомним, летом 2016 года в Турции подняли вопрос о закрытии кыргызско-турецких лицеев, которые якобы имеют отношение к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, проживающему в США.