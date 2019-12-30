12:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сотрудников лицея «Сапат» по решению Генпрокуратуры могут выдать властям Турции

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается жалоба адвокатов на решение Генеральной прокуратуры Кыргызстана выдать Турции сотрудников лицея «Сапат» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима.

Отметим, надзорный орган вынес постановление о выдаче иностранцев для привлечения их к уголовной ответственности за совершение преступления на родине.

Сотрудники лицея обвиняются в соучастии в незаконном вооруженном формировании и вооруженной террористической организации на территории Турции. Сенан Йылмаз и Санжар Абдулхаким находятся под стражей в СИЗО ГКНБ.

Адвокаты просили доставить в суд обвиняемых. Однако судья Чынгызбек Бердимуратов отказал в удовлетворении ходатайства защиты.

Суд также отказал адвокатам в перерыве для изучения экстрадиционного дела и своем отводе.

Кыргызско-турецкие лицеи «Себат» в марте 2017 года переименовали в «Сапат». Был разработан новый устав, который прошел регистрацию в Минюсте.

«Сапат» объединяет 16 лицеев, университет Ататюрк-Ала-Тоо и международную школу SilkRoad, три неполные общеобразовательные школы, общежития в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад.

Напомним, летом 2016 года в Турции подняли вопрос о закрытии кыргызско-турецких лицеев, которые якобы имеют отношение к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, проживающему в США.
Ссылка:
просмотров: 927
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 28 осужденных за рубежом кыргызстанцев экстрадировали с начала года
Из Таджикистана экстрадировали обвиняемого в убийстве кыргызстанца
Скандал со школами «Сапат». В парламенте требуют провести проверку
Скандал со школами «Сапат». Как Минобраз проверит заявления выпускников
«Сапат» усматривает заинтересованность в сообщениях о плохих условиях в лицее
Министр образования попросила не смешивать организации «Сапат» и «Маариф»
МИД КР попросил посла Турции доводить до общества только объективную информацию
Решение об учреждениях «Сапат» пока не принято, заявили в Минобразования
Школы «Сапата» построены на деньги налогоплательщиков Турции
Кыргызстан Анкара менен «Сапат» боюнча сүйлөшүүгө даяр
Популярные новости
Год Крысы. Семь запрещенных блюд и&nbsp;напитков на&nbsp;новогоднем столе Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе
Момент ДТП, в&nbsp;котором погибла женщина, попал на&nbsp;видео. Милиция возбудила дело Момент ДТП, в котором погибла женщина, попал на видео. Милиция возбудила дело
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения
Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за&nbsp;саботаж Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за саботаж
Бизнес
Максатбек Ишенбаев о&nbsp;планах на&nbsp;2020-й, цифровизации и&nbsp;трансформации &laquo;Бай Тушума&raquo; Максатбек Ишенбаев о планах на 2020-й, цифровизации и трансформации «Бай Тушума»
Новогодние акции от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;75&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера
START&nbsp;&mdash; еще больше фильмов и&nbsp;сериалов в&nbsp;приложении O!TV START — еще больше фильмов и сериалов в приложении O!TV
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
30 декабря, понедельник
12:50
Крушение самолета в Казахстане: следствие рассматривает три версии катастрофы Крушение самолета в Казахстане: следствие рассматривает...
12:21
Сотрудников лицея «Сапат» по решению Генпрокуратуры могут выдать властям Турции
12:02
Максатбек Ишенбаев о планах на 2020-й, цифровизации и трансформации «Бай Тушума»
11:14
Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера
11:05
Скандал с футбольным центром. Объект могут построить в Чуйской области