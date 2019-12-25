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Общество

В Китае нашли кратер диаметром 1 850 метров

Китайские геохимики нашли на северо-востоке страны гигантский кратер диаметром 1 850 метров и глубиной до 150 метров. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа», он появился в меловом периоде (145-166 миллионов лет назад) в результате падения огромного метеорита.

Кратер расположен в районе Малого Хингана на территории провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Поверхность образования хорошо сохранилась: эрозия разрушила лишь треть кратера.

Ученые установили, что в кратере раньше было озеро, которое высохло 10 тысяч лет назад. Точную дату появления кратера ученые пока сказать не могут.

«Эта находка может представить доказательства того, что в древние времена на территории, которая в наши дни относится к Китаю, существовал небольшой ледник. Она также может стать для науки «естественной лабораторией по изучению кратеров», расширить сферу наших познаний в области планетоведения и геологии», — рассказал один из авторов исследования, профессор Мин Чэнь.

По официальной статистике, в мире насчитывается около 190 крупных кратеров.
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