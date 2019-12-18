18:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжеты: Иски против СМИ, Скандал с Райымбеком Матраимовым

Искендер Матраимов не понимает, почему во всех неудачах винят его семью

Депутат парламента Искендер Матраимов прокомментировал митинг #REакция 2.0.

Читайте по теме
Митинг #REакция 2.0 в Бишкеке. Как это было

На своей странице в социальной сети Facebook брат Райымбека Матраимова заявил, что считает нужным прокомментировать мероприятия против его семьи.

«В нашей стране свободе слова дали безграничные права. К сожалению, некоторые силы пользуются этим, задевая чьи-то честь и достоинство. Некоторые журналисты, переступив этику, односторонне очерняют. Мало того, они выходят на митинг, навязывая другим свое мнение. Такие действия дискредитируют кыргызскую журналистику. Моего брата Райымбека оболгали, а народ верит этому. Воспользовавшись нашим спокойствием и молчанием, как только не использовали наши имена. В качестве доказательств выставили слова человека, который сам находился в розыске. Сейчас по расследованию «Азаттыка» проводится расследование. Не дождавшись результатов, заинтересованные лица устраивают акции, рисуют коллажи с фотографией моего брата, подписывают издевательски», — написал Искендер Матраимов.

Парламентарий не понимает, почему во всех проблемах винят семью Матраимовых.

«Что бы ни было, даже в городском смоге обвиняют нас. В общем во всех проблемах нашей страны и всех ее неудачах виноваты мы. Сегодня тоже группа людей вышла на площадь Ала-Тоо с обвинениями в наш адрес. Однако мы докажем, что все они несостоятельны. За все придется отвечать, и за ложь тоже. Время все расставит по местам», — заявил Искендер Матраимов.

Сегодня на площади Ала-Тоо у памятника событиям 7 апреля 2010 года прошел мирный митинг в защиту свободы слова и против коррупции #REакция 2.0. Участники акции протеста потребовали от властей реальных реформ, покончить с коррупцией и прекратить гонения на СМИ.
Ссылка:
просмотров: 994
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг #REакция 2.0 в Бишкеке. Как это было
Провокаторы или дружинники? Кто был во Дворце спорта во время #RЕакции 2.0
Митинг #RЕакция 2.0 в лицах. Фоторепортаж
Обеспечить безопасность участников #REакции 2.0 требуют активисты от МВД
«Репортеры без границ»: в рейтинге свободы прессы Кыргызстан на 83-м месте
Иски Матраимовых к СМИ. Власти страны обязаны обеспечить защиту свободы слова
Искендеру Матраимову отказано в рассмотрении жалобы на «Азаттык»
В парламенте говорят об аресте администратора страницы БеспределKG
Эмнеге маалыматты текшербейсиңер? Искендер Матраимов журналисттерге ачууланды
Сколько заработали родственники Искендера Матраимова. Данные декларации
Популярные новости
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Бизнес
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
18 декабря, среда
18:36
Водителя Курсана Асанова оставили под стражей до 22 февраля Водителя Курсана Асанова оставили под стражей до 22 фев...
18:23
В Кара-Суу женщину осудили за вымогательство денег у приятельницы
18:04
Федерация футбола просит выделить участок для строительства футбольного центра
18:02
Искендер Матраимов не понимает, почему во всех неудачах винят его семью
17:46
Шесть пострадавших. Что происходит на границе с Таджикистаном