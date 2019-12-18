Искендер Матраимов не понимает, почему во всех неудачах винят его семью

Депутат парламента Искендер Матраимов прокомментировал митинг #REакция 2.0.

На своей странице в социальной сети Facebook брат Райымбека Матраимова заявил, что считает нужным прокомментировать мероприятия против его семьи.

«В нашей стране свободе слова дали безграничные права. К сожалению, некоторые силы пользуются этим, задевая чьи-то честь и достоинство. Некоторые журналисты, переступив этику, односторонне очерняют. Мало того, они выходят на митинг, навязывая другим свое мнение. Такие действия дискредитируют кыргызскую журналистику. Моего брата Райымбека оболгали, а народ верит этому. Воспользовавшись нашим спокойствием и молчанием, как только не использовали наши имена. В качестве доказательств выставили слова человека, который сам находился в розыске. Сейчас по расследованию «Азаттыка» проводится расследование. Не дождавшись результатов, заинтересованные лица устраивают акции, рисуют коллажи с фотографией моего брата, подписывают издевательски», — написал Искендер Матраимов.

Парламентарий не понимает, почему во всех проблемах винят семью Матраимовых.

«Что бы ни было, даже в городском смоге обвиняют нас. В общем во всех проблемах нашей страны и всех ее неудачах виноваты мы. Сегодня тоже группа людей вышла на площадь Ала-Тоо с обвинениями в наш адрес. Однако мы докажем, что все они несостоятельны. За все придется отвечать, и за ложь тоже. Время все расставит по местам», — заявил Искендер Матраимов.

Сегодня на площади Ала-Тоо у памятника событиям 7 апреля 2010 года прошел мирный митинг в защиту свободы слова и против коррупции #REакция 2.0. Участники акции протеста потребовали от властей реальных реформ, покончить с коррупцией и прекратить гонения на СМИ.