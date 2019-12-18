Митинг #REакция 2.0. Милиция призывает участников не нарушать порядок

Мирный митинг в защиту свободы слова и против коррупции проходит на площади Ала-Тоо у памятника событиям 7 апреля 2010 года. Число участников увеличилось, собралось около 600 человек.

К выступающим подошли сотрудники милиции. Они призывают участников не нарушать общественный порядок.

Правозащитники объяснили работникам ОВД, что для проведения мирных собраний разрешения у милиции просить не надо.

Поводом к проведению акции стала информация о том, что братья Матраимовы подали иск к трем СМИ: «Азаттыку», Kloop и 24.kg и журналисту Али Токтакунову. Общая сумма иска — 60 миллионов сомов.