В Кыргызстане планируют построить платные дороги

В Кыргызстане планируется построить платные дороги. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев.

По его словам, в настоящий момент разрабатывается технико-экономическое обоснование платных трасс.

«Платной будет альтернативная дорога Бишкек — Кара-Балта — Чалдовар. Ее планируется построить вдоль железной дороги и Большого Чуйского канала. Эта трасса поможет снять напряженность с основных дорог. Планируется, что ее строительство будет проводиться в рамках государственно-частного партнерства. Примерная стоимость дороги — $300-500 миллионов», — сказал Бакыт Бердалиев.