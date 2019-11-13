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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Премьер-министр Кыргызстана не знает, когда откроют Исторический музей

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, отвечая на вопрос депутата Дастана Бекешева, не смог назвать дату открытия Исторического музея. 

Глава кабмина уточнил, что сотрудники музея работают, все на местах, вплоть до уборщицы. Но сейчас идут разбирательства, поэтому говорить о торжественном разрезании ленточки пока рано. 

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов. 

Обвинения в коррупции по данному факту предъявили в том числе бывшему премьер-министру Сапару Исакову, которого задержали по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Он находится в СИЗО ГКНБ.
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