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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Адвокату Сапара Исакова отказали в ходатайстве об отводе судьи

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Ранее адвокат Сапара Исакова заявил ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела результатов психолого-лингвистической экспертизы служебной записки, которая легла в основу обвинения.

По словам юриста Замира Жоошева, экспертиза показала, что в служебной записке Сапара Исакова на имя бывшего президента Алмазбека Атамбаева не обнаружено признаков лоббирования интересов китайской компании TBEA.

Сегодня на заседании судья Инара Гилязетдинова отклонила ходатайство адвоката.

Защита Сапара Исакова возмутилась отказом о приобщении экспертизы. Адвокат Замир Жоошев заявил, что на процессе происходит судилище, и ходатайствовал об отводе председательствующей.

Выйдя из совещательной комнаты, Инара Гилязетдинова отказала в прошении, заявив, что доводы защиты необоснованны.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.

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