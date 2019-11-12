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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Адвокат Сапара Исакова пожаловался генпрокурору

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов обратился к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с заявлением о фальсификации уголовного дела по модернизации ТЭЦ.

По его словам, он подал официальное заявление с указанием фактов нарушений и приложил документы, которые это подтверждают.

«Они зарегистрировали мое заявление, но пока неясно, внесено ли оно в ЕРПП. Заявление касается служебного подлога и фальсификации материалов дела», — сказал Нурбек Токтакунов.

По словам юриста, заменен второй лист в документе, содержащем разработанные коэффициенты, по которым эксперты должны были рассчитать ущерб. 

«Но выяснилось, что с этими коэффициентами ущерба не выходит. Тогда Госстрой поступил до банальности просто — заменил в документе второй лист, проставив в нем коэффициенты, уже приводящие к ущербу, и передал его экспертам. Первый лист оставил таким же, с тем же исходящим номером и той же датой, что в письме к следователю», — отметил Нурбек Токтакунов.

Адвокат также напомнил, что он считает подлогом и экспертизу о модернизации ТЭЦ по ценам 2016 года, которая максимально приближена к официальной стоимости контракта.

«По-прежнему не вызывают свидетелей, хотя они в распоряжении следствия, — представителя TBEA в Кыргызстане Макелека, экспертов Хафизова и Асанова. Слишком много вопросов без ответов», — добавил Нурбек Токтакунов.

Но после перерасчета стоимости по ценам 2013 года, она уменьшилась на 3,9 миллиарда сомов. Я не знаю, насколько это повлияет на дело. Но люди поймут, насколько все сфальсифицировано.

Нурбек Токтакунов

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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