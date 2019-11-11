16:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Салайдин Авазов получал указания работать с TBEA

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Продолжается допрос обвиняемого бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова. 

Обвиняемый Сапар Исаков задал ему вопрос, давал ли он указание быть готовым к тому, что от ТВЕА придет письмо в «Электрические станции». Салайдин Авазов ответил, что он многого не помнит, но с представителями китайской компании встречался всего три раза. Он добавил, что указание работать с TBEA действительно было.

«Я шесть лет уже не работаю в системе. Сейчас говорил, строго ссылаясь на материалы дела. Мы работали честно. Не то что взятки брать, даже на обед не ходил с представителями. Я встречался с китайцами три раза. Помню, было указание работать с TBEA, потому что мы сначала получили ноту, а потом у вас (Сапара Исакова. — Прим. 24.kg) было совещание», — сказал Салайдин Авазов.

Он отметил, что, в случае если бы ТЭЦ Бишкека не реконструировали, народ собирал бы кизяки.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 713
Версия для печати
Материалы по теме
Дело энергетиков. Салайдин Авазов заявил, что все документы составлены правильно
Дело энергетиков. В суде допрашивают Салайдина Авазова
Дело энергетиков. Потерпевшие не могут ответить на вопросы обвиняемых
Дело энергетиков. В суде допрашивают Осмонбека Артыкбаева
Дело энергетиков. Жанторо Сатыбалдиев не признает свою вину
В суде по делу модернизации ТЭЦ просят допросить следователя ГКНБ
Суд по модернизации ТЭЦ. Минэнерго не принимало участия в выборе подрядчика ТВЕА
Дело энергетиков. У защиты Осмонбека Артыкбаева много вопросов к Сапару Исакову
Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков не признает свою вину
Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
Популярные новости
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Мэрия Бишкека отказалась от&nbsp;проекта организации кругового движения Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Мы&nbsp;начинали КВН. Кем стали члены кыргызского Клуба веселых и&nbsp;находчивых Мы начинали КВН. Кем стали члены кыргызского Клуба веселых и находчивых
Бизнес
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
11 ноября, понедельник
16:24
Чолпон Джакупова: Активная позиция граждан сделала из политиков импотентов Чолпон Джакупова: Активная позиция граждан сделала из п...
16:06
Суд по модернизации ТЭЦ. Салайдин Авазов получал указания работать с TBEA
15:46
Выборы-2020. Депутаты предлагают систему голосования без бюллетеней
14:52
Лидеров партий хотят лишить полномочий формировать список кандидатов
14:25
В Турции убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Что о нем известно