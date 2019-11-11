Суд по модернизации ТЭЦ. Салайдин Авазов получал указания работать с TBEA

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Продолжается допрос обвиняемого бывшего генерального директора ОАО « Электрические станции» Салайдина Авазова.

Обвиняемый Сапар Исаков задал ему вопрос, давал ли он указание быть готовым к тому, что от ТВЕА придет письмо в «Электрические станции». Салайдин Авазов ответил, что он многого не помнит, но с представителями китайской компании встречался всего три раза. Он добавил, что указание работать с TBEA действительно было.

«Я шесть лет уже не работаю в системе. Сейчас говорил, строго ссылаясь на материалы дела. Мы работали честно. Не то что взятки брать, даже на обед не ходил с представителями. Я встречался с китайцами три раза. Помню, было указание работать с TBEA, потому что мы сначала получили ноту, а потом у вас (Сапара Исакова. — Прим. 24.kg) было совещание», — сказал Салайдин Авазов.

Он отметил, что, в случае если бы ТЭЦ Бишкека не реконструировали, народ собирал бы кизяки.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.