Дело энергетиков. Потерпевшие не могут ответить на вопросы обвиняемых

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе судебного заседания обвиняемые задали представителю ОАО «Электрические станции» вопросы. Однако потерпевший не смог четко на них ответить. Он попросил время для подготовки.

В частности, представитель распредкомпании не помнит, когда началась реализация проекта по модернизации ТЭЦ.

Обвиняемый Жанторо Сатыбалдиев возмутился. По его словам, представители потерпевших 11 месяцев готовятся и должны знать все наизусть.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.