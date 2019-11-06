Суд по модернизации ТЭЦ. У других компаний не было расчетов

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.



Суд перешел к допросу бывшего главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Он рассказал, почему выбрали компанию ТВЕА.



По словам Калиева, у другой фирмы «Джунхан» не было расчетов. Еще одна — СМЕС (China Machinery Engineering Corporation) — предлагала реализовать проект за свои средства — $356 миллионов, но при этом кыргызская сторона гарантирует возврат средств за счет экспортного тарифа.



«Экспорт в КР осуществляется за счет «Электрических станций», и он непостоянный из-за водного периода и особенностей накопления воды. В маловодный период приходилось даже покупать электроэнергию, а не продавать. Как «Электрические станции» могли рассчитываться? При этом у СМЕС не было в ТЭО на несколько работ», — сказал он.



У ТВЕА был источник финансирования, при этом была определена позиция китайской стороны. Все технические параметры компания удовлетворяла, потому было принято решение выбрать ее.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.