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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. В суде допрашивают Осмонбека Артыкбаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу подсудимого Осмонбека Артыкбаева.

Бывший министр энергетики рассказал, что на должность был назначен 22 мая 2013 года, но на работу вышел 27 мая.

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«Меня пригласил на эту должность премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Он сказал, что мою кандидатуру предложили энергетики. Был еще один кандидат, но его не одобрил премьер-министр», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Бывший глава Минэнерго сообщил, что 24 мая 2013-го тогдашний президент Алмазбек Атамбаев дал письменное поручение Министерству энергетики и «Электрическим станциям», к нему была приложена служебная записка аппарата главы государства.

«В записке аппарата президента в резолютивной части говорилось, что 13 мая 2013 года глава международного отдела аппарата президента провел переговоры с торговым представителем Китая о привлечении ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека, в этой связи в записке просили Атамбаева дать поручение Минэнерго и «Электрическим станциям» проработать вопрос о снижении стоимости проекта», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Министерства и ведомства лишь исполняли поручение президента Алмазбека Атамбаева.

Он подчеркнул, что до его назначения была определена компания в качестве подрядчика.

«Более того, форма контракта под ключ, стоимость проекта, а также способ финансирования в виде льготного кредита также были решены до моего назначения», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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