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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

В суде по делу модернизации ТЭЦ просят допросить следователя ГКНБ

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

До начала допроса подсудимых адвокат Сергей Манукян (он представляет интересы бывшего гендиректора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова) заявил ходатайство о вызове следователя и начальника следственного отдела ГКНБ. Они, по словам юриста, могут рассказать, на каком основании менялись коэффициенты расчета убытка.

Сергей Манукян заявил, что эти коэффициенты применялись неверно. Их изменили без проведения экспертизы Госстроя.

Адвокаты всех обвиняемых поддержали ходатайство коллеги. Гособвинение выступило против, пояснив, что эти лица заинтересованы.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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