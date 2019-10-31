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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Процесс отложен из-за самочувствия Жанторо Сатыбалдиева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Допрос подсудимого бывшего премьер-министра Сапара Исакова завершился. На очереди Жанторо Сатыбалдиев. С 2012-го по 2014 год он возглавлял правительство.

Жанторо Сатыбалдиев сообщил, что у него поднялось давление, и попросил отложить допрос до понедельника. Судья объявила перерыв на 10 минут. Но даже через час Жанторо Сатыбалдиев не смог вернуться в зал заседания.

«Врачи говорят, что это у него реакция на ситуацию. Он сам не готов в таком состоянии давать показания», — сообщил адвокат подсудимого.

Остальные обвиняемые и их адвокаты оказались не готовы к допросу. Принято решение продолжить процесс в понедельник.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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