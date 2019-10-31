Суд по модернизации ТЭЦ. Бывшие чиновники о том, как согласились на условия КНР

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Второй день идет допрос подсудимого бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Отвечая на вопрос бывшего замминистра Минэнерго Айбека Калиева, Сапар Исаков отметил, что Кыргызстану оставалось лишь соглашаться с условиями КНР для заключения льготного кредита.

«Китай сам выбирает подрядчика — это было одним из условий получения кредита. Они дают перечень документов с требованиями», — сказал Сапар Исаков.

По его словам, он не был в курсе, что у ТВЕА нет соответствующего опыта работы в сфере модернизации теплоцентралей.

«Я про это не знал. Мы получили информацию из профильного ведомства Китая о ТВЕА, там было сказано, что она построила объект в Таджикистане», — отметил Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.



Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.