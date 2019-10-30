Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков не признает свою вину

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня начался допрос подсудимых. Первым допрашивают бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Бывший глава правительства Сапар Исаков не признает вину и заявляет, что у него нет никаких активов.

«Видел, что следствие направило запросы в банки. Перевернули все мое близкое окружение, родных и даже друзей. Хорошо, что у меня небогатые друзья. Иначе бы арестовали и их имущество. Если бы у меня что-то было, уже бы давно нашли. Это унижает мое достоинство», — сказал Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.