Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков заявил, что из подсудимых «делают банду»

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня начался допрос подсудимых. Первым допрашивают бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Он рассказал суду об отношениях между другими подсудимыми.

По словам Сапара Исакова, Жанторо Сатыбалдиев был его прямым руководителем до назначения на пост премьер-министра.

«Мы всегда открыто обсуждали какие-то вопросы по телефону», — сказал бывший глава правительства.

Он также отметил, что с бывшим министром энергетики Осмонбеком Артыкбаевым у подсудимого были рабочие отношения.

«Свои обязанности он исполнял четко. По материалам дела это также видно. Он не мог лоббировать интересы китайской компании, если бы это было, то в МИД он бы не писал письма. По итогам визита представителей КНР он ходил в парламент защищать законопроект. Были совещания в Минэнерго ночью, я тоже там участвовал», — сказал Сапар Исаков.

Он добавил, что с другими подсудимыми почти не был знаком. С экс-министром финансов Ольгой Лавровой не пересекался.

«Из нас делают банду. Какая мы банда? Оказывается, надо говорить подельники, но у меня язык не поворачивается так сказать», — добавил Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.