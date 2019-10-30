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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Депутаты лоббировали интересы другой китайской компании

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня начался допрос подсудимых. Первым допрашивают бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Он рассказал суду, что в стенах парламента продвигали интересы другой китайской компании для модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Хочу рассказать, почему китайская сторона направила Кыргызстану семь нот. Оказывается, отдельные лица в парламенте двигали другую китайскую компанию. Не буду озвучивать ее название, потому что не хочу нанести вред деловой репутации. Лоббировали другую компанию, и это четко видно в записках и письмах Кожобека Рыспаева, которые он направлял в МИД и лично министру, Кулову и другим лицам. Чыныбай Турсунбеков открыто сказал об этом», — заявил Сапар Исаков.

Он добавил, что по другим проектам только одна нота поступила в МИД.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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