Дело энергетиков. Начинается допрос подсудимых: первым будет Сапар Исаков

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня бывший глава Энергохолдинга подсудимый Айбек Калиев ходатайствовал о повторной экспертизе расходов средств на модернизацию теплоцентрали.

Судья отказала в удовлетворении просьбы, заявив, что в Кыргызстане нет соответствующих экспертов.

«А делать за рубежом рискованно, неизвестно, кто и как будеть делать», — сказала Инара Гилязетдинова, добавив, что это к тому же дорого и долго.

Сегодня на процессе начинается допрос обвиняемых. Первым отвечать на вопросы суда будет бывший премьер-министр страны Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.