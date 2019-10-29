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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Суд отказал в принудительном приводе директора TBEA

Судья Свердловского районного суда Инара Гилязетдинова отказала в ходатайстве о принудительном приводе директора китайской компании TBEA. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат бывшего главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Майрамбек Жумабеков.

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По его словам, защита два месяца назад заявила ходатайство о допросе в качестве свидетеля. Однако суд, сославшись на то, что Мусажан Макелек является обвиняемым, отказался его допрашивать.

«Мусажан Макелек с нашими подзащитными находился под стражей около месяца. Потом ему изменили меру пресечения на не связанную с арестом в связи с тем, что он якобы заболел. Суд не хочет вызывать его на допрос, хотя его показания важны. Грубо говоря, он должен сказать, кому конкретно давал деньги», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Другой защитник Айбека Калиева Бактыбек Жумашев рассказал, что материалы дела в отношении Мусажана Макелека выделили в отдельное производство. Он считает, что дальнейшее его уголовное преследование и наказание может осложнить отношения с Китаем, которое не нужно властям.

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев сообщил, что суд направил требование о явке Мусажана Макелека в компанию TBEA. В ответе корпорации указано, что Макелек не желает являться в суд и просит огласить его показания в суде.

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«Это незаконно, поскольку у второй стороны отсутствует возможность задать ему вопросы, что нарушает принцип состязательности сторон. Такие условия создает именно суд, который понимает, что любой свидетель должен давать показания. Есть только два исключающих случая, когда показания свидетеля могут зачитать в суде — смерть или тяжелая болезнь», — добавил Замир Жоошев.

По делу о модернизации ТЭЦ в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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