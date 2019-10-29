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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ грозит до 15 лет лишения свободы

Фигурантам уголовного дела о коррупции при модернизации ТЭЦ грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов.

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По его словам, в случае, если суд вынесет обвинительный приговор, защита обжалует его в вышестоящей инстанции.

«Мы будем обжаловать обвинительный приговор, если таковой будет оглашен, в любом случае. Что касается шанса, то мы надеемся на лучшее, готовимся в худшему. Несправедливость судов создает напряжение в обществе. Когда Омурбека Текебаева осудили по беспределу, многие следователи и судьи волной стали нарушать закон. Они думают, что, если Сапара Исакова посадили по рапорту оперативного сотрудника, значит, так можно делать», — сказал Нурбек Токтакунов.

По делу о модернизации ТЭЦ в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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