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Общество

Фото дня. Сотрудники «Белого дома» задолжали столовой

В социальных сетях опубликовали фотографию из столовой «Белого дома». Снимок на своей странице в Facebook разместил гендиректор «Пятого канала» Эрнист Кыязов.

Объявление на двери столовой в подвале «Белого дома», где работают глава государства Сооронбай Жээнбеков, аппарат президента, депутаты Жогорку Кенеша и другие чиновники, гласит: с 1 октября в связи с задолженностью обеды в долг не отпускаются.

«За внешний долг Кыргызстана мы обвиняли «Белый дом», оказывается, сотрудники тоже должны столовой», — написал журналист.
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